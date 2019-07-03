Гауфф стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в 3-й круг турнира Большого шлема

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла словачку Магдалену Рыбарикову в матче второго круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

15-летняя Гауфф, прошедшая в основную сетку через квалификацию, победила со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает 313-е место, Рыбарикова - 139-е.

В матче первого круга Гауфф оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона американки Винус Уильямс. В следующем круге Гауфф встретится со словенской спортсменкой Полоной Херцог.

Гауфф стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, которая вышла в третий круг турнира Большого шлема (15 лет, 112 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.