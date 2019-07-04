Голландский футболист Роббен объявил о завершении карьеры

ТАСС, 4 июля. Голландский футболист 35-летний Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации футбола Нидерландов.

Контракт Роббена с немецкой "Баварией" истек 30 июня. В прошлом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов.

Роббен выступал за голландские "Гронинген" (2000-2002) и ПСВ (2002-2004), английский "Челси" (2002-2004), испанский "Реал" (2007-2009), немецкую "Баварию" (2009-2019). Он является чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов (2012/13), обладателем Суперкубка УЕФА (2013), победителем клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2004), а также серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.