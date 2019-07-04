Баскетболист Моня продлил контракт с "Химками"

ТАСС, 4 июля. Капитан "Химок" Сергей Моня продлил контракт с подмосковным баскетбольным клубом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним форвардом подписано на один год.

"Я очень рад, что продолжу карьеру в клубе, который давно стал моей семьей. Спасибо руководству клуба, тренерам, агенту за веру в меня и всем болельщикам за поддержку. Новый сезон будет для меня юбилейным, 10-м за "Химки", и он обещает быть интересным. Приложим все силы, чтобы добиться общекомандного успеха", - сказал Моня.

"Сергей Моня - это сердце команды. Важный для меня игрок в плане контроля команды как на площадке, так и вне ее. В прошлом сезоне он хорошо помогал команде, были хорошие игры, и я рад, что он остается. Сергей не просто важный член команды, он - олицетворение клуба", - подчеркнул главный тренер команды Римас Куртинайтис.

Моня стал первым игроком, кто проведет 10 сезонов за "Химки". Ему принадлежит рекорд по количеству игр за подмосковную команду (514), подборов (2037), блок-шотов (443) и трехочковым броскам (763).

Моня выступает за "Химки" с 2010 года, также баскетболист защищал цвета саратовского "Автодора", московских ЦСКА и "Динамо". В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08), чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпиады (2012) в составе сборной России.