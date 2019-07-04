Российские баскетболистки сыграют со сборной Швеции за выход в отборочный турнир к ОИ-2020

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции по баскетболу со счетом 49:87 уступила команде Сербии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

В полуфинале сербки сыграют с командой Испании, ранее победившей сборную России (78:54). В другом четвертьфинальном матче сборная Великобритании победила венгерок (62:59) и сыграет в полуфинале с командой Франции, одержавшей победу над бельгийками (84:80).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой Швеции. Встреча за выход в квалификацию пройдет 6 июля, начало - 13:30 мск. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.