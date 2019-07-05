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Летние олимпийские виды спорта
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Член МОК Бубка отверг обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Ранее бывший губернатор штата Рио Сержио Кабрал заявил, что Бубка и Александр Попов получили деньги за голоса при выборе столицы Игр
Сергей Бубка EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Сергей Бубка
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 5 июля. Член Международного олимпийского комитета (МОК) украинец Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Об этом он написал в своем Twitter.

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Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были россиянин Александр Попов и Бубка.

"Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос", - написал Бубка.

Бубка является олимпийским чемпионом 1988 года в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, чемпионом Европы. С 1999 года является членом МОК.

Теги
Бубка, Сергей НазаровичЛетние олимпийские виды спорта
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