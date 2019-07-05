IAAF не комментирует информацию о возможном подкупе Бубки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не комментирует информацию, согласно которой первый вице-президент организации Сергей Бубка в статусе члена Международного олимпийского комитета (МОК) получил деньги за голос при выборе столицы Игр 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе IAAF Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был Бубка.

"Этот вопрос надо адресовать МОК, а не IAAF. Однако можем заметить, что Сергей Бубка уже сделал заявление по этому вопросу", - сообщили в организации.

Ранее в пятницу Бубка заявил, что Диак никогда не связывался с ним по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года.

Бубка является олимпийским чемпионом 1988 года в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, чемпионом Европы. Членом МОК является с 1999 года.