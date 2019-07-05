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ММА

Александр Емельяненко может провести кулачный поединок против бывшего бойца UFC Джонсона

Дата и место проведения поединка уточняются
Александр Емельяненко Елена Афонина/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко с большой долей вероятности проведет следующий поединок против американца Энтони Джонсона на турнире Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее стало известно, что Емельяненко ведет переговоры с данной организацией. Последний бой россиянин провел почти год назад.

"Бой планируется провести на турнире BKFC 10, он станет главным событием. Дата и место проведения поединка пока уточняются", - сказал собеседник агентства.

Джонсон является бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Bare Knuckle FC - организация по проведению кулачных поединков. Бойцы не надевают перчаток, а лишь заматывают кисти специальными бинтами.

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