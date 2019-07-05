Ближайший соперник Александра Емельяненко еще не определен

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко имеет несколько вариантов соперников по ближайшему поединку и ожидает подписания контракта с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Как ранее сообщили ТАСС в BKFC, Емельяненко может провести бой с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсоном.

"Есть несколько вариантов соперников, один из них - Джонсон. Пока контракт с BKFC не подписан, ведутся переговоры", - сказал собеседник агентства.

Bare Knuckle FC - организация по проведению кулачных поединков. Бойцы не надевают перчаток, а лишь заматывают кисти специальными бинтами.