Гауфф стала самой юной теннисисткой в XXI веке, вышедшей в 4-й круг турнира Большого шлема

ТАСС, 5 июля. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла словенскую спортсменку Полону Херцог в матче третьего круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Гауфф стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, которая смогла выйти в четвертый круг турнира серии Большого шлема, на момент матча с Херцог американке исполнилось 15 лет и 114 дней. В 1996 году подобного достижения на Открытом чемпионате США добилась 15-летняя россиянка Анна Курникова, уступившая в четвертом круге 27-летней немке Штеффи Граф.

Самой же молодой победительницей турниров серии Большого шлема является швейцарка Мартина Хингис, которая выиграла в 1997 году Открытый чемпионат Австралии в возрасте 17 лет и 177 дней.

В следующем круге Гауфф встретится с седьмой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. В матче первого круга Гауфф, которая попала в основную сетку турнира через квалификацию, оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона американки Винус Уильямс, а во втором раунде победила словачку Магдалену Рыбарикову.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.