Кавай Леонард и Пол Джордж продолжат карьеру в клубе НБА "Клипперс"

ТАСС, 6 июля. Форварды Кавай Леонард и Пол Джордж продолжат карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом в субботу сообщил журналист телеканала EPSN Адриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

В завершившемся сезоне НБА "Торонто" вместе с Леонардом впервые в своей истории стал чемпионом, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Леонард был признан самым ценным игроком финала, в плей-офф в 24 матчах он в среднем набирал 30,5 очка и делал 9,1 подбора. В своем единственном сезоне в "Торонто" форвард в среднем набирал 26,6 очка и делал 7,3 подбора, что является лучшим результатом в его карьере. В настоящее время 28-летний Леонард является свободным агентом. В 2014 году он стал чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио".

Контракт Леонарда с "Клипперс" будет рассчитан на четыре года, за которые баскетболист заработает $142 млн.

29-летний Джордж перейдет в "Клипперс" в результате обмена с "Оклахомой", в обратном направлении последуют Шэй Гиджес-Александр и Данило Галлинари. Также "Оклахома" получит четыре незащищенных пика первого раунда драфта, один защищенный пик первого раунда и возможность дважды обменяться своими пиками.

В сезоне-2018/19 Джордж сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 28 очков, совершая 8,2 подбора и отдавая 4,1 передачу, в плей-офф НБА он провел 5 встреч, набирая по 28,6 очка при 8,6 подбора и 3,6 передачи.