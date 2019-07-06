Ольга Слуцкер стала новым президентом Специальной Олимпиады России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер выбрана новым президентом Специальной Олимпиады России. Об этом стало известно по итогам отчетно-выборной конференции организации.

Отчетно-выборная конференция Специальной Олимпиады России состоялась в субботу в Москве. Слуцкер была избрана новым президентом организации единогласно. С 2016 года главой организации являлся депутат Государственной думы Юрий Смирнов.

"Я вижу своей задачей поддерживать и укреплять регионы, чтобы там люди могли успешно развиваться. Другая задача - повысить статус Специальной Олимпиады России, сделать ее более узнаваемой, для того, чтобы семьи знали, что есть такое движение. Важно и нужно работать с государством, но государство может быть партнером, а развиваться можно самостоятельно", - сказала Слуцкер.

"Зная личные и профессиональные качества Ольги Сергеевны, я уверен, что впереди у организации очень много задач, которые будут решены. А подход нового президента мне очень импонирует. Важно отметить преемственность управления организацией, преемственность традиций и преемственность программ развития. Нам надо добиться, чтобы отделения были созданы во всех регионах страны, дальнейшее развитие такого движения, как Специальная Олимпиада, возможно только при взаимодействии различных отраслей и министерств", - отметил министр спорта РФ Павел Колобков.

54-летняя Слуцкер является мастером спорта по фехтованию. Также она участвует в благотворительности, состоит в попечительских советах благотворительных фондов "Мы вместе" и "Северная корона", за что Русская православная церковь вручила Слуцкер орден Святой равноапостольной Великой Княгини Ольги третьей степени.

Специальная Олимпиада - всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года. Официально общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада России" была зарегистрирована в 1999 году.