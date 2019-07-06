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НБА

СМИ: клуб НБА "Орландо" отчислил россиянина Мозгова

Контракт россиянина рассчитан до 2020 года
Тимофей Мозгов AP Photo/John Raoux
Описание
Тимофей Мозгов
© AP Photo/John Raoux

ТАСС, 6 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НХЛ) "Орландо" отчислил центрового сборной России Тимофея Мозгова. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на свои источники.

Контракт 32-летнего форварда рассчитан до 2020 года, по нему Мозгов должен был получить $64 млн за четыре года.

Мозгов выступает в НБА на протяжении девяти лет. За это время он играл в шести клубах - "Нью-Йорке", "Денвере", "Кливленде", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклине" и "Орландо". В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА.

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