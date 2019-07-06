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Летние олимпийские виды спорта

Борец вольного стиля Байцаев стал чемпионом России в весовой категории до 97 кг

Также золотые медали турнира в Сочи завоевали Артур Найфонов, Магомед Курбаналиев, Гаджимурад Рашидов и Рамиз Гамзатов

ТАСС, 6 июля. Владислав Байцаев завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Национальное первенство проходит в Сочи.

В финальной схватке Байцаев был сильнее Игоря Овсянникова, бронзовые медали у Шамиля Мусаева и Георгия Гогаева.

В весовой категории до 86 кг золотую медаль завоевал Артур Найфонов, одолевший в финале Владислава Валиева, бронзовые награды у Александра Кондратова и Сослана Кцоева. В категории до 74 кг золотую медаль завоевал Магомед Курбаналиев, серебряную - Хетик Цаболов, бронзовые - Тимур Бижоев и Магомедрасул Газимагомедов, в категории до 65 кг золотая медаль у Гаджимурада Рашидова, серебряная - у Начына Куулара, бронзовые - у Ислама Дудаева и Бекхана Гойгереева. В весовой категории до 57 кг победу одержал Рамиз Гамзатов, вторым стал Муслим Садулаев, бронзовые медали достались Михаилу Иванову и Хасанхусейну Бадрудинову.

28-летний Байцаев является чемпионом Европы, также на его счету серебряная и бронзовая медали континентальных первенств.

Чемпионат России по вольной борьбе завершится 7 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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