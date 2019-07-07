Борец вольного стиля Хугаев стал чемпионом России в весовой категории до 125 кг

ТАСС, 7 июля. Алан Хугаев завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Национальное первенство завершилось в Сочи.

В финальной схватке он оказался сильнее Саида Гамидова. Бронзовые медали у Павла Кривцова и Зелимхана Хизриева.

В весовой категории до 61 кг золотую медаль завоевал Магомедрасул Идрисов, одолевший в финале Рамазана Ферзалиева, бронзовые награды у Данислама Тахтарова и Зелимхана Абакарова. В категории до 70 кг золотую медаль завоевал Давид Баев, серебряную - Разамбек Жамалов, бронзовые - Чермен Валиев и Евгений Жербаев.

В категории до 79 кг золотая медаль у Гаджи Набиева, серебряная - у Ацамаза Санакоева, бронзовые - у Халида Яхиева и Кахабера Хубежты. В весовой категории до 92 кг победу одержал Алихан Жабраилов, вторым стал Магомед Курбанов, бронзовые медали достались Батырбеку Цакулову и Анзору Уришеву.

28-летний Хугаев является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года.