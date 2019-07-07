Мамиашвили: чемпионат России по вольной борьбе в Сочи стал одним из лучших в истории

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе в Сочи прошел на самом высоком уровне с точки зрения организации. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпионат России проходил с 4 по 7 июля на арене "Айсберг".

"Это был один из самых лучших и статусных чемпионатов, спасибо [вице-президенту ФСБР двукратному олимпийскому чемпиону] Арсену Фадзаеву за то, что он убедил всех провести турнир на олимпийских объектах в Сочи. Красота спортивных объектов, Олимпийский парк, это все придало особую значимость, - отметил Мамиашвили. - Нужно отдать должное организаторам, все было под контролем. Заполненные трибуны порадовали своим неистовым болением, думаю, зрители получили удовольствие от красивых, искрометных схваток".

"Мы занимаемся формированием состава на Олимпийские игры. Убежден, что при определении состава выбор будет сделан в пользу сильнейших борцов, независимо от того, какую территорию они представляют, или симпатий к ним. Все зависит от самих ребят, которые должны проявить все свои лучшие качества", - добавил глава федерации.

Чемпионат России стал отборочным турниром к предолимпийскому чемпионату мира в Нур-Султане, который пройдет с 14 по 22 сентября.