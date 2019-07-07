Победный песок Гамбурга. Волейболисты Красильников и Стояновский стали чемпионами мира

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали первыми российскими чемпионами мира по пляжному волейболу. В воскресенье в немецком Гамбурге они обыграли в финале хозяев турнира Клеменса Виклера и Юлиуса Толе - 19:21, 21:17, 15:11.
Общий призовой фонд турнира составил $1 млн, из которых победители получат $60 тыс.
Российские пары Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Илья Лешуков и Константин Семенов не сумели пробиться в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко не вышли в плей-офф. В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала, Екатерина Бирлова и Евгения Уколова завершили выступление на стадии 1/16 финала.
До нынешней победы лучшим результатом российских волейболистов были серебряные медали, которые в 2007 году завоевали Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский. В 2017-м Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира.
Стояновский в 22 года и 9 месяцев стал самым молодым чемпионом мира, лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев.
Красильников и Стояновский сыграют на Олимпиаде
Победа на чемпионате мира дает сборной России лицензию на Олимпийские игры. Несмотря на то что она не именная, Красильников и Стояновский на 99% выступят в Токио в 2020 году, заявил в беседе с ТАСС вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко.
"Не вижу причин для того, чтобы эта пара не выступила на Олимпийских играх. Если только, не дай бог, произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства. На 99 процентов Красильников и Стояновский сыграют", - сказал он.
"Задачу выполнили. На Олимпийских играх Стояновский и Красильников будут бороться за золото. Они показали, что являются претендентами на высшие награды. Задача стоит, чтобы у нас было две олимпийских лицензии", - добавил Горбенко.
Историческая победа
Главный тренер национальной команды Вячеслав Нирка назвал историческим результат подопечных.
"Это был очень сложный турнир с напряженным финалом, - сказал Нирка. - Несмотря на это, ребята сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас".
Сами волейболисты отметили, что сумели победить благодаря психологическому настрою.
"Пока еще не верим, что стали чемпионами мира, - сказал Красильников. - Хотя были уверены, что выиграем. Я старался держать игру под контролем и создавать хорошую психологическую атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. И это сработало, он в концовке подал пару эйсов, сделал пару блоков, и мы стали чемпионами мира".
Стояновский же отметил, что паре необходимо продолжать прогрессировать для успешного выступления на Олимпийских играх.