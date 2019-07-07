{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Победный песок Гамбурга. Волейболисты Красильников и Стояновский стали чемпионами мира

Впервые российская пара завоевала золото мирового первенства
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников Christian Charisius/dpa via AP
Описание
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников
© Christian Charisius/dpa via AP

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали первыми российскими чемпионами мира по пляжному волейболу. В воскресенье в немецком Гамбурге они обыграли в финале хозяев турнира Клеменса Виклера и Юлиуса Толе - 19:21, 21:17, 15:11.

На эту тему

Общий призовой фонд турнира составил $1 млн, из которых победители получат $60 тыс.

Российские пары Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Илья Лешуков и Константин Семенов не сумели пробиться в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко не вышли в плей-офф. В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала, Екатерина Бирлова и Евгения Уколова завершили выступление на стадии 1/16 финала.

До нынешней победы лучшим результатом российских волейболистов были серебряные медали, которые в 2007 году завоевали Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский. В 2017-м Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира.

Стояновский в 22 года и 9 месяцев стал самым молодым чемпионом мира, лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев.

Красильников и Стояновский сыграют на Олимпиаде

Победа на чемпионате мира дает сборной России лицензию на Олимпийские игры. Несмотря на то что она не именная, Красильников и Стояновский на 99% выступят в Токио в 2020 году, заявил в беседе с ТАСС вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко.

"Не вижу причин для того, чтобы эта пара не выступила на Олимпийских играх. Если только, не дай бог, произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства. На 99 процентов Красильников и Стояновский сыграют", - сказал он.

"Задачу выполнили. На Олимпийских играх Стояновский и Красильников будут бороться за золото. Они показали, что являются претендентами на высшие награды. Задача стоит, чтобы у нас было две олимпийских лицензии", - добавил Горбенко.

Историческая победа

Главный тренер национальной команды Вячеслав Нирка назвал историческим результат подопечных.

На эту тему

"Это был очень сложный турнир с напряженным финалом, - сказал Нирка. - Несмотря на это, ребята сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас".

Сами волейболисты отметили, что сумели победить благодаря психологическому настрою.

"Пока еще не верим, что стали чемпионами мира, - сказал Красильников. - Хотя были уверены, что выиграем. Я старался держать игру под контролем и создавать хорошую психологическую атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. И это сработало, он в концовке подал пару эйсов, сделал пару блоков, и мы стали чемпионами мира".

Стояновский же отметил, что паре необходимо продолжать прогрессировать для успешного выступления на Олимпийских играх.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Женский чемпионат Европы по баскетболу
Сербские баскетболистки завоевали бронзу домашнего чемпионата Европы
В матче за третье место они обыграли команду Великобритании со счетом 81:55
Читать полностью