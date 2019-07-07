Победный песок Гамбурга. Волейболисты Красильников и Стояновский стали чемпионами мира

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали первыми российскими чемпионами мира по пляжному волейболу. В воскресенье в немецком Гамбурге они обыграли в финале хозяев турнира Клеменса Виклера и Юлиуса Толе - 19:21, 21:17, 15:11.

Общий призовой фонд турнира составил $1 млн, из которых победители получат $60 тыс.

Российские пары Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Илья Лешуков и Константин Семенов не сумели пробиться в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко не вышли в плей-офф. В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала, Екатерина Бирлова и Евгения Уколова завершили выступление на стадии 1/16 финала.

До нынешней победы лучшим результатом российских волейболистов были серебряные медали, которые в 2007 году завоевали Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский. В 2017-м Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира.

Стояновский в 22 года и 9 месяцев стал самым молодым чемпионом мира, лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев.

Красильников и Стояновский сыграют на Олимпиаде

Победа на чемпионате мира дает сборной России лицензию на Олимпийские игры. Несмотря на то что она не именная, Красильников и Стояновский на 99% выступят в Токио в 2020 году, заявил в беседе с ТАСС вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко.

"Не вижу причин для того, чтобы эта пара не выступила на Олимпийских играх. Если только, не дай бог, произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства. На 99 процентов Красильников и Стояновский сыграют", - сказал он.

"Задачу выполнили. На Олимпийских играх Стояновский и Красильников будут бороться за золото. Они показали, что являются претендентами на высшие награды. Задача стоит, чтобы у нас было две олимпийских лицензии", - добавил Горбенко.

Историческая победа

Главный тренер национальной команды Вячеслав Нирка назвал историческим результат подопечных.