Решение о проведении этапа КМ по скейтбордингу в Москве будет принято в июле

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация роллер-спорта в течение июля примет решение о возможности проведения в Москве этапа Кубка мира по скейтбордингу. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

Этап Кубка мира по скейтбордингу проходил в Москве шесть раз. В прошлом году соревнования состоялись 22 сентября.

"Планируем проведение турнира в Москве, но пока официального подтверждения нет. Международная федерация роллер-спорта должна согласовать даты проведения, чтобы развести его с остальными соревнованиями, - пояснил Поцелуев. - Пока речь идет о том, чтобы провести турнир в начале сентября, смотрим возможные окна".

"Также обговариваем с федерацией включение этого турнира в число отборочных соревнований к Олимпийским играм. В прошлом году в момент проведения московских соревнований олимпийский отбор еще не начался. Первым таким отборочным турниром стал чемпионат мира, который прошел в январе 2019 года", - отметил гендиректор федерации.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.