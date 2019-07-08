"Краснодар" продал рекордное количество абонементов на предстоящий сезон

ТАСС, 8 июля. Футбольный клуб "Краснодар" продал рекордное для команды количество абонементов на домашние матчи предстоящего сезона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Краснодара".

На данный момент продано 11650 абонементов. Отмечается, что абонементы по-прежнему доступны для продажи. Стоимость абонементов составляет от 4 до 45 тыс. рублей в зависимости от выбранной категории. Максимальная вместимость домашней арены "Краснодара" составляет 35074 зрителя.

"Краснодар" в сезоне-2018/19 занял третье место в чемпионате России, завоевав право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Матч состоится 14 июля, начало - 21:30 мск.