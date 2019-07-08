Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

ТАСС, 8 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте. И делаю это ни о чем не жалея и с радостью в сердце. Это были потрясающие годы труда, побед и поражений, дружбы, новых знакомств и приключений", - написала 29-летняя спортсменка.

"Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь. В первую очередь я теперь счастлива мама", - добавила фигуристка, отметив, что вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым будет выступать в шоу.