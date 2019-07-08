УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

ТАСС, 8 июля. Информация о том, что сборная Аргентины по футболу станет участником европейского турнира Лига наций, является недостоверной. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА).

Ранее телеканал Fox Sports опубликовал твит о том, что команда Аргентины получила предложение принять участие в Лиге наций.

"Это неправда, что Аргентину попросили принять участие в соревнованиях УЕФА или стать членом организации. УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда не будет этого делать. Несмотря на это, согласно духу дружбы и товарищества, УЕФА, конечно же, пригласит представителей Аргентины в качестве специальных гостей для просмотра любого соревнования УЕФА в любое время", - говорится в заявлении.

Лига наций - новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Первый розыгрыш турнира стартовал в сентябре 2018 года и завершился в июне 2019-го. В финале сборная Португалии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0. Сборная Аргентины дважды выигрывала чемпионат мира и Олимпийский игры, 14 раз - Кубок Америки, один раз - Кубок конфедераций.