Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдет на Престижной аллее "Лужников"

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдет на территории "Лужников", лучный тир будет располагаться на Престижной аллее московского спорткомплекса. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Финал Кубка мира пройдет с 6 по 7 сентября. В мае сообщалось, что соревнования пройдут на Красной площади.

"Провести финал Кубка мира на Красной площади не получится, поскольку этот вопрос надо было согласовывать заранее, - сказал Ешеев. - Было принято решение, что он пройдет рядом с Большой спортивной ареной "Лужников", на Престижной аллее". Предполагается, что трибуны будут рассчитаны на 1,5 тыс.

Финал Кубка мира станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука на территории России после Олимпийских игр 1980 года.

Турнир проводится ежегодно с 2006 года. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку: в индивидуальном первенстве, в командном первенстве и в миксте.