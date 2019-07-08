Иванова и Панченко завоевали бронзу в стрельбе из винтовки в миксте на Универсиаде

ТАСС, 8 июля. Российские спортсмены Мария Иванова и Евгений Панченко завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в соревновании смешанных пар на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

В матче за бронзовые медали они оказались сильнее представителей Китая. В матче за золотые медали спортсмены из Ирана одержали победу над парой из Южной Кореи.

Универсиада завершится 14 июля.