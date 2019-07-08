Иванова и Панченко завоевали бронзу в стрельбе из винтовки в миксте на Универсиаде

ТАСС, 8 июля. Российские спортсмены Мария Иванова и Евгений Панченко завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в соревновании смешанных пар на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.
В матче за бронзовые медали они оказались сильнее представителей Китая. В матче за золотые медали спортсмены из Ирана одержали победу над парой из Южной Кореи.
Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|11
|10
|40
|2
|США
|11
|5
|7
|23
|3
|Китай
|11
|5
|0
|16
|4
|Россия
|8
|15
|21
|43
|5
|Южная Корея
|6
|7
|9
|22
|6
|Италия
|4
|8
|12
|24
|7
|Тайвань
|4
|5
|3
|12
|8
|Мексика
|4
|3
|2
|9
|9
|ЮАР
|3
|1
|0
|4
|10
|Франция
|2
|5
|4
|11