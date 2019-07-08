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Летняя Универсиада в Неаполе

Иванова и Панченко завоевали бронзу в стрельбе из винтовки в миксте на Универсиаде

Россияне проиграли в финале китайцам

ТАСС, 8 июля. Российские спортсмены Мария Иванова и Евгений Панченко завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в соревновании смешанных пар на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

В матче за бронзовые медали они оказались сильнее представителей Китая. В матче за золотые медали спортсмены из Ирана одержали победу над парой из Южной Кореи.

Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония19111040
2США115723
3Китай115016
4Россия8152143
5Южная Корея67922
6Италия481224
7Тайвань45312
8Мексика4329
9ЮАР3104
10Франция25411
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