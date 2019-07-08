Нижний Тагил готов в декабре принять этап Кубка мира по прыжкам на лыжах

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о готовности Нижнего Тагила принять в декабре мужской этап Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил глава национальной федерации Дмитрий Дубровский.

Российский этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина предварительно был включен в календарь на предстоящий сезон, для его проведения российской стороне необходимо было устранить ряд замечаний технического комитета FIS.

"Мы проинформировали FIS, что все выполнено, и теперь должны получить официальный ответ, - сказал Дубровский. - Возможно, проведение этапа будет зафиксировано в календаре только на осеннем заседании FIS, но мы не видим препятствий, которые бы помешали проведению декабрьского Кубка мира".

Планируется, что этап Кубка мира в Нижнем Тагиле пройдет с 7 по 8 декабря. На местных трамплинах с 13 по 15 марта также запланирован женский этап Кубка мира.