Определились все участники четвертьфинальных матчей Уимблдона-2019

ТАСС, 8 июля. Стали известны четвертьфиналисты в мужской и женской сетках в рамках Уимблдона 2019 года. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

В понедельник завершились матчи четвертого раунда. Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший француза Уго Умбера со счетом 6:3, 6:2, 6:3, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который оказался сильней испанца Фернандо Вердаско 7:6 (11:9), 2:6, 6:3, 6:4. В третьем круге бельгийский теннисист обыграл россиянина Даниила Медведева 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.

В другой паре четвертьфиналистов сразятся испанец Рафаэль Надаль, победивший португальца Жуана Соузу со счетом 6:2, 6:2, 6:2, и американец Сэм Куэрри. Американский теннисист в четвертом раунде был сильней своего соотечественника Тенниса Санднрена 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). В других четвертьфиналах сойдутся швейцарец Роджер Федерер и японец Кэй Никосири, а также аргентинец Гвидо Пелья и испанец Роберто Баутиста-Агут.

В женских четвертьфиналах сыграют американки Серена Уильямс и Элисон Риск, румынка Симона Халеп и китаянка Чжан Шуай, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Мухова, а также британка Йоханна Конта и чешка Барбора Стрыцова.

Турнир завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона среди мужчин является серб Новак Джокович, у женщин - немка Ангелик Кербер.