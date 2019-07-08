Сборная Туниса по футболу вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций

ТАСС, 9 июля. Сборная Туниса по футболу обыграла команду Ганы в серии пенальти матча 1/8 финала Кубка африканских наций. Основное и допольнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, одиннадцатиметровые удары точнее исполнили тунисцы - 5:4.

Счет на 73-й минуте открыл футболист сборной Туниса Таа Хенисси. Защитник команды Туниса Рами Бедуи забил гол в свои ворота (90+2). В конце дополнительного времени тренерский штаб сборной Туниса произвел замену вратаря - вместо Муэза Ассена вышел Фарук бен Мустафа, который в серии пенальти отразил один из ударов.

В четвертьфинале сборная Туниса встретится с командой Мадагаскара, которая ранее обыграла футболистов Демократической Республики Конго (2:2, 4:2 по пенальти).

Сборная Туниса один раз побеждала на Кубке африканских наций (2004).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.