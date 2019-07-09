В Чите спроектируют спортивные центры для подготовки борцов и лучников

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края заключили контракты на разработку проектно-сметной документации для строительства в Чите лукодрома и центра единоборств. Об этом сообщила журналистам Любовь Литвинова - помощник и.о. вице-премьера региона Виктора Паздникова.

"Общая стоимость [проектно-сметных] работ по центру единоборств - 15 млн рублей, регионального спортивного центра для стрельбы из лука - 20 млн рублей. Сроки выполнения работ [по контрактам] - 2019-2020 годы", - сказала Литвинова.

По словам Паздникова, лукодром планируется построить возле стадиона "Локомотив" в Железнодорожном районе Читы. Площадь здания составит около 4,5 тыс. кв. м.

Как сообщили ТАСС в министерстве спорта края, стрельбой из классического лука в Забайкалье занимается 1,1 тысячи спортсменов, 60 из них - мастера спорта. Среди них - бронзовый призер Олимпиады в Пекине Баир Баденов и двукратный победитель Паралимпиады в Лондоне Тимур Тучинов.