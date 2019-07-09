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Футбол в России

Прядкин: обладатель Кубка России по футболу в будущем может получить право сыграть в ЛЧ

На данный момент обладатель кубка страны получает путевку в групповой этап Лиги Европы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка России по футболу в ближайшем будущем может получить возможность играть в Лиге чемпионов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

На данный момент обладатель Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы.

"Безусловно, вопрос поднятия престижа Кубка поднимался, реформа Кубка России будет. Кубок необходим, не зря европейские институты отдают отдельное место Кубку. У нас есть несколько вариантов по повышению значимости, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов", - отметил Прядкин.

"Также рассматриваем финансовое вознаграждение. Не хотим, чтобы было прохладное отношение к трофею, вторые составы", - добавил он.

Кубок России по футболу разыгрывается с 1992 года. Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив".

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Российский футбол
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