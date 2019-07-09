Румынская теннисистка Халеп вышла в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла китаянку Чжан Шуай в четвертьфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Халеп победила со счетом 7:6 (7:4), 6:1, встреча продолжалась 1 час 26 минут. Халеп находится на седьмой строчке Женской теннисной ассоциации (WTA), Чжан Шуай занимает 50-е место.

В полуфинале Халеп сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (8-й номер посева) и чешкой Каролиной Муховой.

Халеп повторила свой лучший результат на Уимблдоне, ранее румынка выходила в полуфинал в 2014 году. Лучшим результатом 27-летней теннисистки на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции (2018). 30-летняя Чжан Шуай впервые в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона, аналогичного результата на турнирах серии Большого шлема она добивалась в 2016 году на Открытом чемпионате Австралии.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.