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Летние олимпийские виды спорта

Агент Вербова: волейболист завершил карьеру и может вернуться в спорт только ради ОИ

На данный момент 37-летний Вербов является главным тренером сборной России на Универсиаде в Неаполе
Алексей Вербов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Вербов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Вербов завершил карьеру и может вернуться только ради выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"У него [Вербова] контракт тренера, - сказал Резванов. - Он завершил карьеру. Но если возникнут какие-то экстраординарные ситуации, например, его кто-то попросит или что-то пойдет не так на тренерском поприще, теоретически остается этот шанс. Как я понимаю, единственное, что может его заинтересовать - это поездка на Олимпиаду в Токио".

"Только выступление в Токио может быть мотивацией. И то не факт. А так он играть не планирует", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вербов завершит карьеру по завершении клубного сезона. Сам волейболист отмечал, что еще не принял решения. Он стал главным тренером национальной команды на Универсиаде в Неаполе, а также вошел в тренерский штаб казанского "Зенита".

Вербов семь раз становился чемпионом России, четыре раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), выигрывал Мировую лигу.

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