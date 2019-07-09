Теннисистка Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина победила чешскую теннисистку Каролину Мухову в четвертьфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Свитолина победила со счетом 7:5, 6:4, встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Свитолина занимает восьмую строчку Женской теннисной ассоциации (WTA), Мухова находится на 68-м месте.

В полуфинале Свитолина встретится с румынкой Симоной Халеп (7-й номер посева).

Выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинки на турнирах серии Большого шлема, ранее она дважды играла в четвертьфиналах Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Открытого чемпионата Франции (2015, 2017). 22-летняя Мухова впервые принимает участие в Уимблдоне, выход в четвертьфинал стал лучшим ее результатом на турнирах серии Большого шлема.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.