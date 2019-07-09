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Футбол в России

Российская премьер-лига представила дизайн нового трофея для победителя чемпионата

Новый кубок и золотые медали разработаны совместно со студией Артемия Лебедева

ТАСС, 9 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться чемпиону России по футболу с сезона-2019/20. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Новая наградная линейка Российской премьер-лиги разработана совместно со студией Артемия Лебедева.

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал "Зенит". Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел "Зениту" на вечное хранение.

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо".

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