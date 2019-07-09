Теннисистка Стрыцова победила Конту и сыграет в полуфинале Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Барбора Стрыцова обыграла британку Йоханну Конту в четвертьфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу 33-летней Стрыцовой. Стрыцова занимает 54-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Конта (19-я сеяная) находится на 18-й строчке.

В полуфинале Стрыцова встретится с семикратной победительницей Уимблдона - американкой Сереной Уильямс (11), выбившей из сетки турнира соотечественницу Элисон Риске.

Стрыцова впервые дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема, до этого лучшим результатом спортсменки был выход в четвертьфинал Уимблдона в 2014 году. 28-летняя Конта не смогла повторить свое максимальное достижение на турнирах серии Большого шлема, ранее она доходила до полуфинала Уимблдона в 2017 году, а также выступала на этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (2016) и Открытом чемпионате Франции (2019).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.