"Локомотив" награжден серебряными медалями чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Представители московского футбольного клуба "Локомотив" получили серебряные медали чемпионата России сезона-2018/19. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

"Локомотив" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате России. Первое место занял санкт-петербургский "Зенит", третье - "Краснодар".

Награждение состоялось на "РЖД-Арене" в Москве во время встречи с болельщиками. Мероприятие посетили около 3 тыс. человек. Медали вручили глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

"От души поздравляю вас и вашу команду с серебряными медалями, наверное, вы хотели большего и ставите планку по завоеванию самых высоких наград. У нас очень интересный чемпионат, желаю вам каждый год повторять эти успехи. Посещаемость стадионов растет, мы с радостью отмечаем, что растет посещаемость матчей вашей команды, поздравляю вас с этим. Успехов вам в новом сезоне!", - сказал Прядкин.

"Ваша поддержка - это весомый вклад в успешное выступление команды в чемпионате и Кубке России. Надеюсь, сегодняшняя встреча пройдет очень полезно, вы получите ответы на накопившиеся вопросы", - добавил Кикнадзе.

6 июля "Локомотив" в матче за Суперкубок России обыграл "Зенит" со счетом 3:2 и стал обладателем трофея. Очередной чемпионат России начнется для "Локомотива" 15 июля домашним матчем с казанским "Рубином".