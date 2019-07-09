Футболист Джикия надеется справиться с ролью капитана "Спартака"

ТАСС, 9 июля. Футболист сборной России Георгий Джикия надеется справиться с ролью капитана московского "Спартака". Слова 25-летнего футболиста приводит пресс-служба столичной команды.

Ранее во вторник Джикия был назначен новым капитаном московского футбольного клуба "Спартак", а вице-капитаном стал полузащитник Роман Зобнин.

"Быть капитаном "Спартака" - большая ответственность. Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что я справлюсь", - сказал Джикия.

Джикия стал игроком "Спартака" в 2016 году, за это время защитник провел за красно-белых 68 матчей, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.