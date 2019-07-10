СМИ: футболиста "Барселоны" Пике обязали выплатить €2 млн задолженности по налогам

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Защитнику испанского футбольного клуба "Барселона" Жерару Пике придется заплатить более €2 млн для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам. Об этом сообщила в среду газета 20 minutos.

По ее информации, Национальная судебная коллегия Испании отклонила жалобу спортсмена на решение Центрального административно-хозяйственного суда. Данное постановление, которое было вынесено в 2016 году, обязывало Пике выплатить €2,1 млн в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Испанские власти сочли, что футболист симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию Kerad Project 2006, чтобы заплатить меньше налогов.

Теперь Пике может подать кассационную жалобу в Верховный суд Испании.

32-летний футболист является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба выступает с 2008 года. До этого он также играл за английский "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год и испанскую "Сарагосу" (в аренде с 2006 по 2007 год).

В составе сборной Испании защитник выступает с 2009 года, вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы - 2012.