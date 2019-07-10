Карполь считает, что обладательница волейбольного Оскара Огиенко должна быть в Зале славы

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивные достижения олимпийской чемпионки 1988 года Валентины Огиенко не оставляют сомнений в том, что она достойна права войти в Зал славы волейбола. Такое мнение ТАСС высказал самый титулованный волейбольный тренер мира, наставник екатеринбургской "Уралочки" Николай Карполь.

В среду было объявлено о включении 54-летней Огиенко в число номинантов на вхождение в Зал славы волейбола, который находится в городе Холиок (США, штат Массачусетс). В этом году торжественные мероприятия пройдут с 7 по 9 ноября.

"Валентина вместе со мной работает уже 37 лет, - сказал Карполь, под руководством которого Огиенко стала олимпийской чемпионкой. - В 1989 году она была удостоена звания лучшей волейболистки мира - ей был вручен волейбольный Оскар, она стала первой из советских спортсменок, кто был удостоен этого звания. Второй через год стала Ирина Кириллова, которая уже включена в Зал славы. Так что я считаю правильным, что через несколько лет, вдогонку, мы номинировали и Огиенко, я очень за нее рад".

"Во время спортивной карьеры ее отличала устойчивая психика, и технически она была очень сильна: ее быстрота и сила были уникальными. И она единственная, кто сыграла больше 500 игр в составе национальной сборной страны", - добавил он.

Огиенко также является серебряным призером Олимпийских игр 1992 года, чемпионкой мира (1990) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (1994, 1998), серебряным (1989) и двукратным бронзовым призером Кубка мира (1985, 1991), четырехкратной чемпионкой Европы (1985, 1989, 1991, 1993), двукратным серебряным (1983, 1987) и бронзовым (1995) призером чемпионатов Европы.

Огиенко - заслуженный тренер России. В настоящее время она является генеральным директором клуба "Уралочка".