Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 10 июля. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая со счетом 12:8 в четвертьфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

На групповом этапе россиянки обыграли американок, австралиек и китаянок, но уступили итальянкам. В плей-офф российские спортсменки вышли со второго места в группе.

В других матчах 1/4 финала канадки обыграли американок (10:9), венгерки оказались сильнее представительниц Австралии (7:4). Также в среду позднее пройдет встреча между сборными Японии и Италии. Соперницами россиянок в полуфинале станут венгерские спортсменки, встреча состоится 12 июля.

На Универсиаде-2017 россиянки проиграли в полуфинале турнира венгеркам. В матче за третье место они уступили японкам (11:12).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.