Клуб НБА "Клипперс" объявил о переходах Леонарда и Джорджа

ТАСС, 10 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" подписал контракты с легкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашений с баскетболистами не разглашаются.

29-летний Джордж перешел в "Клипперс" в результате обмена с "Оклахомой". Как сообщал телеканал ESPN, в обратном направлении последовали разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александр и легкий форвард Данило Галлинари. Также "Оклахома" получила четыре незащищенных пика первого раунда драфта, один защищенный пик первого раунда и возможность дважды обменяться своими пиками. 28-летний Леонард являлся неограниченно свободным агентом.

Леонард в прошлом сезоне выступал за "Торонто", став вместе с ним чемпионом НБА. Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 26,6 очка, совершая 7,3 подбора и отдавая 3,3 передачи, в плей-офф турнира он сыграл в 24 играх, набирая по 30,5 очка при 6,8 подбора и 3,9 передачи, став самым ценным игроком финальной серии. В 2014 году он стал чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио".

В сезоне-2018/19 Джордж сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 28 очков, совершая 8,2 подбора и отдавая 4,1 передачи, в плей-офф НБА он провел 5 встреч, набирая по 28,6 очка при 8,6 подбора и 3,6 передачи. В минувшем сезоне он вошел в тройку претендентов на звание самого ценного игрока (MVP), награду получил Яннис Адетокумбо из "Милуоки".

"Клипперс" в минувшем сезоне вышли в плей-офф НБА с восьмого места в Западной конференции. В первом раунде клуб из Лос-Анджелеса проиграл в серии с "Голден Стэйт" с общим счетом 2-4.