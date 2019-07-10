Сборная России завоевала четыре награды в седьмой медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 11 июля. Российские спортсмены завоевали четыре награды в седьмой медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В среду было разыграно 23 комплекта наград. Российские спортсмены завоевали серебряную и три бронзовые награды.

Серебряная и две бронзовые медали были завоеваны в плавании. В эстафете 4х100 м комплексным плаванием второе место заняла мужская сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла Пригоды, Егора Куимова и Ивана Кузьменко. На дистанции 50 м вольным стилем третий результат показал Даниил Марков. Также бронзовую медаль завоевал Максим Ступин на 400 м комплексным плаванием.

Бронзу в соревнованиях по настольному теннису среди женских пар завоевали Яна Носкова и Валерия Щербатых.

Женская сборная России по баскетболу заняла пятое место, переиграв команду Тайваня (74:58). Мужская и женская сборные России по водному поло вышли в полуфинал турнира. Российские волейболистки сыграют за золотые медали Универсиады. Российские футболистки уступили японкам в полуфинальном матче (1:2) и сыграют с командой Ирландии во встрече за третье место.

В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (18-9-0). Российская команда занимает пятую строчку, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 59 (11-20-28). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.