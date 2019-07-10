Два в одном. Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею и СКА

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Срок и условия контракта нового главного тренера национальной команды не сообщаются. Федерация хоккея России в среду официально объявила о перестановках в тренерском штабе национальной сборной. Команду возглавил 47-летний Алексей Кудашов, который работал помощником в тренерском штабе Ильи Воробьева. Ранее об этом ТАСС сообщал источник, знакомый с ситуацией. Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов продолжат работу в качестве помощников главного тренера.

"Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность", - заявил Кудашов. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что организация планирует поддерживать контакт с Воробьевым. Сам специалист поблагодарил федерацию за возможность тренировать сборную, подчеркнув, что для него это стало полезным опытом. "Связь не теряем, все-таки я довольно давно в системе сборной, всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Команде желаю продолжать развитие, ярких побед и радовать болельщиков красивой игрой", - сказал Воробьев. Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года после ухода с поста Олега Знарка, который привел команду к золотым медалям Олимпиады. С 2016 года Воробьев работал в системе национальной команды в качестве ассистента главного тренера. C 2015 по 2017 год он возглавлял магнитогорский "Металлург", который привел к победе в Кубке Гагарина в 2016 году и к финалу плей-офф КХЛ в 2017 году. По ходу сезона-2017/18 специалист был уволен со своего поста. 1 июня 2018 года Воробьев был утвержден в должности и подписал полноценный контракт с Федерацией хоккея России по схеме "2+2" - на два года с возможностью продления еще на два сезона. В тот же день он возглавил и петербургский СКА, вице-президентом которого является глава штаба национальной команды и вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Под руководством Воробьева российская сборная одержала победу в общем зачете Еврохоккейтура. Результаты Воробьева на ЧМ На дебютном для Воробьева чемпионате мира сборная России не смогла преодолеть стадию четвертьфинала, уступив канадцам (4:5 в овертайме). Тогда россияне, несмотря на неудовлетворительный результат, показали симпатичную игру, не имея в составе звезд первой величины из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команду пополнили только шесть представителей этой лиги, самыми статусными из которых были защитник Никита Зайцев и нападающий Евгений Дадонов. Перед чемпионатом мира 2019 года национальную команду усилили 15 игроков из НХЛ, в числе которых лучший снайпер регулярного чемпионата Александр Овечкин, лучший вратарь Андрей Василевский, лучший бомбардир Никита Кучеров, а также Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Имея в составе таких исполнителей, ФХР не могла не поставить на турнир задачу вернуться с золотыми медалями. Сборная России уверенно прошла групповой этап, обыграв всех соперников, в том числе сборные Чехии (3:0) и Швеции (7:4). В четвертьфинале команда Воробьева справилась с очень сильной сборной США (4:3). Но в полуфинале путь российским хоккеистам преградила финская команда, которая привезла на турнир далеко не оптимальный состав, однако сумела одержать сенсационную победу. Звездное нападение россиян не сумело забросить в ворота финнов ни одной шайбы, встреча завершилась со счетом 0:1. В матче за третье место благодаря великолепной игре вратаря команды Андрея Василевского была одержана победа по буллитам над сборной Чехии (3:2 Б). Сразу по окончании той встречи президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что Воробьев имеет действующий контракт и продолжит работу с национальной командой, но спустя полтора месяца соглашение было расторгнуто. Воробьев впервые в карьере руководил игроками такого калибра. Главный тренер не сумел раскрыть лучшие качества Овечкина и Малкина, которые провели слабый турнир, забросив на двоих три шайбы. "Конечно, в Братиславе на чемпионате мира мы все ждали большего, но медаль есть медаль, это третья медаль чемпионата мира за четыре года. Много сделано в плане развития игроков, здорово, что через олимпийскую и национальную команды прошло большое количество хоккеистов - в России достаточно талантливых игроков, а система игры, которую внедряет ФХР, работает", - отметил Воробьев. Практика показывает, что главные тренеры сборной России после увольнения далеко не всегда сразу же приступают к другой работе. Вячеслав Быков возглавил СКА спустя три года после отставки из национальной команды. Олег Знарок выдержал паузу на протяжении года, только Зинэтула Билялетдинов спустя несколько месяцев принял предложение казанского "Ак Барса" после неудачи на Олимпиаде в Сочи. На данный момент все клубы КХЛ имеют действующие контракты с главными тренерами и начали подготовку к новому сезону. Совмещение постов Кудашов стал 14-м главным тренером в истории сборной России. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА. "Кудашов с характером, во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делал оценку в раздевалке после каждой игры, настраивал на игру. Он играл в сборной, в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику. Будем надеяться, давайте дадим ему шанс", - сказал Третьяк в беседе с ТАСС.