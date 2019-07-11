Экипаж Каргинова выиграл пятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 11 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток по Монголии от Улан-Батора до Мандалгоби длиной 337 км за 2 часа 45 минут 28 секунд.

Вторым к финишу пришел экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением россиянина Антона Шибалова (+4.18), третье место занял белорус Сергей Вязович (МАЗ, +6.52). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева стал четвертым (+7.28), Сергея Куприянова - шестым (+13.39).

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 2 часа 43 минуты 14 секунд. Вторым финишировал француз Матье Серрадори ("Центури", +3.07), третьим к финишу приехал голландец Эрик ван Лон ("Тойота", +7.39). Россиянин Денис Кротов занял четвертое место ("Мини", +7.59).

В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял британец Сэм Сандерлэнд (KTM), преодолевший дистанцию за 3 часа 5 минут 31 секунду. Вторым стал аргентинец Кевин Бенавидес ("Хонда", +1.33), третьим - португалец Паулу Гонсалвеш ("Хиро", +2.47).

Общий зачет

В общем зачете грузовиков после пяти этапов лидирует Вязович - 12 часов 33 минуты 5 секунд. На втором месте идет Шибалов (+16.04), на третьем - Каргинов (+19.35). Мардеев идет четвертым (+33.06), Куприянов - шестым (+52.04).

В общем зачете внедорожников лидерство упрочил Аль-Аттия (11:46.41). На второй позиции идет китаец Лю Кунь (SMG Buggy, +37.25), на третьей - француз Жером Пелише ("Оптимус", +43.14). Кротов занимает четвертое место (+46.02).

В общем зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занимает Сандерлэнд (12:44.26), вторым идет Лусиано Бенавидес (KTM, +13.44), третьим - Кевин Бенавидес (+17.18).

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, в прошлом году - исключительно по территории России.