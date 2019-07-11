{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летняя Универсиада в Неаполе

Российская тхэквондистка Турутина стала серебряным призером Универсиады в весе до 62 кг

В финале россиянка уступила Ирем Яман из Турции

ТАСС, 11 июля. Россиянка Юлия Турутина стала серебряным призером Всемирной летней Универсиады в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале российская спортсменка уступила турчанке Ирем Яман. Обладательницами бронзовых наград стали бразильянка Барбара Новаес и Бруна Вулетич из Хорватии.

Турутина является серебряным призером Юношеских олимпийских игр 2018 года.

В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (20-11-3). Российская команда идет на пятой строчке, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 61 (11-21-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

На Универсиаде - 2017 Анисия Челохсаева завоевала для России единственную медаль по тхэквондо среди женщин, став бронзовым призером в весовой категории до 57 кг.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония22161756
2США20151146
3Китай2011334
4Южная Корея12111336
5Россия11212961
6Италия11101536
7Мексика66416
8ЮАР64212
9Тайвань510621
10Иран52714
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Летние олимпийские виды спорта
Сборная России завоевала золотую медаль ЧЕ в стрельбе по движущимся мишеням
В индивидуальном зачете Максим Степанов и Михаил Азаренко завоевали серебряную и бронзовые медали соответственно
Читать полностью