Российская тхэквондистка Турутина стала серебряным призером Универсиады в весе до 62 кг

ТАСС, 11 июля. Россиянка Юлия Турутина стала серебряным призером Всемирной летней Универсиады в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале российская спортсменка уступила турчанке Ирем Яман. Обладательницами бронзовых наград стали бразильянка Барбара Новаес и Бруна Вулетич из Хорватии.

Турутина является серебряным призером Юношеских олимпийских игр 2018 года.

В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (20-11-3). Российская команда идет на пятой строчке, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 61 (11-21-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

На Универсиаде - 2017 Анисия Челохсаева завоевала для России единственную медаль по тхэквондо среди женщин, став бронзовым призером в весовой категории до 57 кг.