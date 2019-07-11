Российская тхэквондистка Турутина стала серебряным призером Универсиады в весе до 62 кг

ТАСС, 11 июля. Россиянка Юлия Турутина стала серебряным призером Всемирной летней Универсиады в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финале российская спортсменка уступила турчанке Ирем Яман. Обладательницами бронзовых наград стали бразильянка Барбара Новаес и Бруна Вулетич из Хорватии.
Турутина является серебряным призером Юношеских олимпийских игр 2018 года.
В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (20-11-3). Российская команда идет на пятой строчке, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 61 (11-21-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
На Универсиаде - 2017 Анисия Челохсаева завоевала для России единственную медаль по тхэквондо среди женщин, став бронзовым призером в весовой категории до 57 кг.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|22
|16
|17
|56
|2
|США
|20
|15
|11
|46
|3
|Китай
|20
|11
|3
|34
|4
|Южная Корея
|12
|11
|13
|36
|5
|Россия
|11
|21
|29
|61
|6
|Италия
|11
|10
|15
|36
|7
|Мексика
|6
|6
|4
|16
|8
|ЮАР
|6
|4
|2
|12
|9
|Тайвань
|5
|10
|6
|21
|10
|Иран
|5
|2
|7
|14