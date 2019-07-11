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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России завоевала золотую медаль ЧЕ в стрельбе по движущимся мишеням

В индивидуальном зачете Максим Степанов и Михаил Азаренко завоевали серебряную и бронзовые медали соответственно

ТАСС, 11 июля. Мужская сборная России завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы по стрельбе по движущимся мишеням. Соревнования проходят в Венгрии.

Российская команда в составе Максима Степанова, Михаила Азаренко и Дмитрия Романова набрала 1762 очка. Вторыми стали шведы (1747), третьими - финны (1741). В индивидуальном зачете Степанов и Азаренко набрали по 589 баллов и завоевали серебряную и бронзовые медали соответственно, лучшим стал швед Йеспер Ниберг (592).

Женская сборная России в составе Ольги Степановой, Ирины Измалковой и Юлии Эйдензон стала второй в командных соревнованиях, набрав 1639 баллов. Золотая медаль у сборной Украины (1704), бронза - у команды Венгрии (1535).

Также золотые медали завоевала сборная России в соревнованиях среди юниорок, показав результат 1587 баллов, в составе команды выступили Кристина Жолудева, Татьяна Болтаева и Ева Юрьева. В индивидуальных соревнованиях у юниорок Жолудева стала третьей (543).

Соревнования завершатся 13 июля.

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