Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб "Сочи"

ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб "Сочи" объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сочинского клуба.

Кудряшов вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир", куда перешел зимой 2018 года из казанского "Рубина". В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском "Спартаке", грозненском "Тереке", "Ростове", подмосковных "Химках", "Томи" (Томск) и "Краснодаре".

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России. Всего в составе национальной команды он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2019/20 "Сочи" дебютирует в элитном дивизионе российского футбола. По итогам сезона-2018/19 клуб стал вторым в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги.