Сборная России завоевала две награды в восьмой медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 12 июля. Российские спортсмены завоевали две награды в восьмой медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
В четверг было разыграно 14 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали.
Серебро завоевала тхэквондистка Юлия Турутина в весовой категории до 62 кг, бронза досталась Саади Исмаилову в настольном теннисе в одиночном разряде.
Также в четверг мужская сборная России по футболу уступила в полуфинале команде Бразилии (1:2), российские баскетболисты победили китайцев во втором матче турнира за 13-16-е места (91:76), а российские волейболисты вышли в полуфинал, одержав победу над командой Японии (3-1).
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-12), третье - сборная Китая (20-11-4). Российская команда занимает шестую строчку, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 61 (11-21-29).
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|22
|16
|17
|55
|2
|США
|21
|16
|12
|49
|3
|Китай
|20
|11
|4
|35
|4
|Италия
|13
|10
|15
|38
|5
|Южная Корея
|12
|11
|13
|36
|6
|Россия
|11
|21
|29
|61
|7
|Мексика
|6
|6
|4
|16
|8
|ЮАР
|6
|6
|2
|14
|9
|Тайвань
|5
|10
|6
|21
|10
|Иран
|5
|2
|7
|14