Сборная России завоевала две награды в восьмой медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 12 июля. Российские спортсмены завоевали две награды в восьмой медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В четверг было разыграно 14 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали.

Серебро завоевала тхэквондистка Юлия Турутина в весовой категории до 62 кг, бронза досталась Саади Исмаилову в настольном теннисе в одиночном разряде.

Также в четверг мужская сборная России по футболу уступила в полуфинале команде Бразилии (1:2), российские баскетболисты победили китайцев во втором матче турнира за 13-16-е места (91:76), а российские волейболисты вышли в полуфинал, одержав победу над командой Японии (3-1).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-12), третье - сборная Китая (20-11-4). Российская команда занимает шестую строчку, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 61 (11-21-29).

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.