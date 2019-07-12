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НБА

Клуб НБА "Оклахома" договорился об обмене Уэстбрука в "Хьюстон" на Пола

Также за самого ценного игрока лиги по итогам сезона-2016/2017 "Оклахома" получила два драфт-пика первого раунда (2024, 2026) и два права обменяться драфт-пиками с "Хьюстоном" (2021, 2025)
Расселл Уэстбрук AP Photo/Sue Ogrocki
Описание
Расселл Уэстбрук
© AP Photo/Sue Ogrocki

ТАСС, 12 июля. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" Расселл Уэстбрук в пятницу был обменян в "Хьюстон" на защитника Криса Пола. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter.

Также "Оклахома" получила два драфт-пика первого раунда (2024, 2026) и два права обменяться драф-пиками с "Хьюстоном" (2021, 2025). Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему разыгрывающему проявляет "Майами". При этом сам игрок не был против этого перехода.

Уэстбрук стал четвертым номером драфта 2008 года, тогда разыгрывающего взял "Сиэтл Суперсоникс" (бывшее название "Оклахомы"). В прошедшем сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 22,9 очка, делал 11,1 подбора и 10,7 передачи. В плей-офф игрок принял участие в пяти встречах, записывая себе в актив 22,8 очка, девять подборов и 10,6 передачи.

В 2017 году Уэстбрук был признан самым ценным игроком НБА по итогам регулярного сезона. Он восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд. Дважды Уэстбрук входил в первую символическую пятерку по итогам сезона (2016, 2017), становился самым результативным игроком сезона (2015, 2017) и лучшим ассистентом (2018, 2019).

Разыгрывающему принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году.

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