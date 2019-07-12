Экипаж Шибалова стал вторым на шестом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 12 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова финишировал вторым на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Изначально длина спецучастка от Мандалгови до Даланзадгада составляла 408,17 км, однако из-за того, что определенный участок трассы был поврежден тяжелой техникой, которая перевозила уголь, организаторы приняли решение разделить специальный участок на две части (с отметки 157,23 км по 286,65 км была зона нейтрализации).

Экипаж россиянина преодолел спецучасток за 4 часа 23 минуты 41 секунду. Первым к финишу пришел экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ) - 4 часа 23 минуты 14 секунд, третье место занял российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева (+0.28). Экипаж "КамАЗ-мастер" Андрея Каргинова стал пятым (+5.17), Сергея Куприянова - седьмым (+12.49).

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 4 часа 11 минут 35 секунд. Вторым финишировал голландец Эрик ван Лун ("Тойота", +3.15), третьим к финишу приехал француз Матье Серрадори ("Центури", +3.25). Лучшим из россиян стал Андрей Рудковский, он финишировал 11-м (G-Force, +13.47).

В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял испанец Ориоль Мена ("Хиро"), преодолевший дистанцию за 4 часа 28 минут 32 секунды. Вторым стал поляк Адам Томичек ("Хускварна", +0.16), третьим - испанец Хуан Барреда ("Хонда", +3.03). Россиянин Александр Максимов занял 19-е место ("Ямаха", +1:02.47).

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.