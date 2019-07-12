Подано свыше 3 тыс. заявок на участие в волонтерской программе ЧЕ-2020 в Петербурге

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 3400 заявок от кандидатов, желающих стать волонтерами чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, было подано за месяц с начала набора добровольцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"На примере волонтерской кампании мы видим, насколько высок в России интерес к Евро-2020 - конкурс уже сейчас составляет почти 3,5 человека на место, хотя до завершения набора еще несколько месяцев, - сказал ТАСС генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин. - Особую роль в развитии культуры добровольчества в нашей стране сыграл прошлогодний чемпионат мира по футболу: с одной стороны, благодаря волонтерам нам удалось провести яркий и неповторимый турнир, а с другой - именно ЧМ-2018 помог многим из них приобрести опыт и навыки, которые они используют и на Евро-2020".

Отбор волонтеров проводится в несколько этапов. Те из кандидатов, которые успешно подали заявки, должны подтвердить уровень владения английским языком с помощью специального теста. При этом требования к уровню владения языком зависят от функции, выбранной кандидатом. После этого претенденты, показавшие высокие результаты владения английским языком, проходят интервью, стартовавшие 1 июля на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Во время собеседования претендентам на роль волонтеров Евро-2020 нужно рассказать о профессиональном и волонтерском опыте, навыках и умениях, ответить на несколько вопросов на английском, а также подтвердить свою доступность во время проведения чемпионата Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы, четыре игры пройдут в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе (три встречи группового турнира, а также один из четвертьфиналов).