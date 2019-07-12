Российская гимнастка Селезнева выиграла многоборье на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Российская спортсменка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

24-летняя россиянка показала результат 83,600 балла. Второе место заняла представительница Азербайджана Зохра Агамирова (75,425), третье - американка Лаура Цзэн (72,600).

Селезнева является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года.

Селезнева принесла в копилку сборной России 13-ю золотую медаль на Играх в Неаполе. Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 63 награды (13 золотых, 21 серебряную и 29 бронзовых).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 61 награду (24-17-20). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-6). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.