Российская гимнастка Селезнева выиграла многоборье на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Российская спортсменка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
24-летняя россиянка показала результат 83,600 балла. Второе место заняла представительница Азербайджана Зохра Агамирова (75,425), третье - американка Лаура Цзэн (72,600).
Селезнева является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года.
Селезнева принесла в копилку сборной России 13-ю золотую медаль на Играх в Неаполе. Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 63 награды (13 золотых, 21 серебряную и 29 бронзовых).
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 61 награду (24-17-20). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-6). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|24
|17
|20
|61
|2
|США
|21
|16
|13
|50
|3
|Китай
|21
|12
|6
|39
|4
|Россия
|13
|21
|29
|63
|5
|Южная Корея
|13
|12
|16
|41
|6
|Италия
|13
|10
|15
|38
|7
|Мексика
|7
|6
|5
|18
|8
|ЮАР
|6
|6
|2
|14
|9
|Тайвань
|5
|12
|7
|24
|10
|Иран
|5
|3
|7
|15