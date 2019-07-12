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Летняя Универсиада в Неаполе

Российский тхэквондист Камалов стал бронзовым призером Универсиады в весе до 87 кг

На прошлой Универсиаде он также стал третьим

ТАСС, 12 июля. Россиянин Рафаэль Камалов стал бронзовым призером Всемирной летней Универсиады в турнире по тхэквондо в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В полуфинале российский спортсмен уступил южнокорейцу Пак Ин Хо, который в финале победил казахстанца Смайла Дуйсебая. Еще одним бронзовым призером стал мексиканец Андрес Суарес.

Камалов является бронзовым призером Универсиады 2017 года.

Ранее российская тхэквондистка Турутина стала серебряным призером Универсиады в весе до 62 кг.

На Универсиаде-2017 россияне в тхэквондо завоевали три золотые и три бронзовые медали.

В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 61 награду - 24 золотые, 17 серебряных и 20 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-6). Российская команда идет на четвертой строчке, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 64 (13-21-30). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония24172061
2США21161350
3Китай2112639
4Россия13213064
5Южная Корея13121641
6Италия13101538
7Мексика76618
8Тайвань612725
9ЮАР66214
10Иран53715
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