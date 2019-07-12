Российский тхэквондист Камалов стал бронзовым призером Универсиады в весе до 87 кг

ТАСС, 12 июля. Россиянин Рафаэль Камалов стал бронзовым призером Всемирной летней Универсиады в турнире по тхэквондо в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В полуфинале российский спортсмен уступил южнокорейцу Пак Ин Хо, который в финале победил казахстанца Смайла Дуйсебая. Еще одним бронзовым призером стал мексиканец Андрес Суарес.
Камалов является бронзовым призером Универсиады 2017 года.
Ранее российская тхэквондистка Турутина стала серебряным призером Универсиады в весе до 62 кг.
На Универсиаде-2017 россияне в тхэквондо завоевали три золотые и три бронзовые медали.
В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 61 награду - 24 золотые, 17 серебряных и 20 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-6). Российская команда идет на четвертой строчке, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 64 (13-21-30). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|24
|17
|20
|61
|2
|США
|21
|16
|13
|50
|3
|Китай
|21
|12
|6
|39
|4
|Россия
|13
|21
|30
|64
|5
|Южная Корея
|13
|12
|16
|41
|6
|Италия
|13
|10
|15
|38
|7
|Мексика
|7
|6
|6
|18
|8
|Тайвань
|6
|12
|7
|25
|9
|ЮАР
|6
|6
|2
|14
|10
|Иран
|5
|3
|7
|15